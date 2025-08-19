Стармер відзначив "реальний прогрес" на саміті.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні з європейськими лідерами і відзначив досягнення "реального прогресу" на саміті.

Як пише The Guardian, виступаючи після заходу, Стармер охарактеризував переговори як "хороші та конструктивні", додавши, що "між європейськими лідерами, які були присутніми на саміті, президентом Трампом і президентом Зеленським було відчутне почуття єдності".

При цьому прем'єр Британії виокремив "два суттєві результати" переговорів.

По-перше, коаліція охочих "тепер працюватиме зі США" над гарантіями безпеки, зазначив він.

"Це справді важливо для безпеки України, для безпеки Європи і для безпеки Великої Британії", - підкреслив Стармер.

Другим важливим результатом він назвав угоду про проведення зустрічі Зеленського і Путіна, у якій візьме участь Трамп.

"Це визнання принципу, що для деяких із цих питань, чи то територія, чи то обмін ув'язненими, чи то дуже серйозне питання щодо повернення дітей, Україна має бути за столом переговорів. Це були два найважливіші результати сьогоднішнього дня. Це позитивні результати, було реальне відчуття єдності. Сьогодні ми домоглися реального прогресу", - підкреслив він.

Зустріч у Вашингтоні - про що говорили

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, щоб узгодити зустріч із президентом України. Де і коли ця зустріч відбудеться, він не повідомив. Однак, заявив, що почалася підготовка до цієї події.

Також ми писали, що Зеленський приїхав на зустріч до Білого дому з пропозиціями співпраці зі США. Україна запропонувала купити коштом Європи американську зброю, а США натомість після укладення мирної угоди з Росією надаватимуть нашій державі гарантії безпеки.

