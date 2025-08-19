Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 48,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 19 серпня, знизився на 3 копійки – до 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 48,58 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,44 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,36 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,49 грн/євро, а курс продажу - 48,30 грн/євро.

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 19 серпня, складає 115 014 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 741 210 грн.

Національний банк України встановив на 19 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

