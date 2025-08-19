Президент України подарував американському колезі ключку для гри в гольф від українського воїна.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час спілкування у Білому домі 18 серпня обмінялися подарунками. Про це йдеться на сайті президента України.

Так, зазначається, що Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.

За словами президента України, воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів, і після цього гольф став для нього частиною реабілітації та допоміг відновити фізичну та емоційну рівновагу.

У повідомленні йдеться, що глава держави показав американському лідеру відео, у якому Картавцев звертається з проханням до Трампа допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

У свою чергу, президент США прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку, а також подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому.

Переговори Зеленського і Трампа у Білому домі

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Зеленський запропонував під час зустрічі з головою Білого дому Дональдом Трампом укласти угоду на закупівлю американської зброї на 100 мільярдів доларів за кошти Європи. В обмін на це Україна хоче отримати гарантії безпеки від США. Окрім цього, Київ пропонує Вашингтону укласти угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів, у якій братимуть участь українські компанії. Про це дізналося видання Financial Times, отримавши відповідний документ.

Також перед зустріччю із Зеленським голова Білого дому заявляв, що Україні доведеться погодитися на деякі умови Росії. Зокрема, Трамп вважає, що задля закінчення війни, Україні варто віддати Крим Росії та погодитися, що вступу до НАТО ніколи не буде. Спецпосланець Трампа Стів Віткофф розповів, що на саміті на Алясці президент Росії Володимир Путін погодився надати Україні гарантії безпеки та піти на деякі поступки щодо територій в рамках потенційної мирної угоди.

Трамп повідомив, що 18 серпня одразу після розмови із європейськими політиками зателефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну і "почав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським у місці, яке ще належить визначити". За словами президента США, "відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів і мене".

