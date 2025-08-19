Нове дослідження вчених спростовує колишню теорію про температуру Урана.

Температура Урану виявилася вищою, ніж вважалося раніше. Це спонукало вчених повернутися до більш детального вивчення планети, пише IFLscience.

У виданні нагадали, що дослідники спостерігали за Ураном зблизька лише один раз, коли "Вояджер-2" пролітав повз нього на шляху з Сонячної системи в 1986 році. Тоді космічний апарат відправив загадкові дані про планету, яка і без того вважалася дивною.

Одним із головних ранніх відкриттів стало те, що Уран, мабуть, не випромінює багато тепла. Дані, які надав ученим "Вояджер-2", навели їх на думку, що ця планета не випромінює тепла, крім відбитого сонячного світла. Проте нове дослідження, проведене вченими з Університету Г'юстона, довело, що космічний апарат міг ввести дослідників в оману.

"Дослідження балансу радіаційної енергії та внутрішнього тепла має вирішальне значення в астрономії, планетології та атмосферних науках, оскільки допомагає нам зрозуміти погоду на планетах, динаміку клімату і процеси, що визначають формування та еволюцію планет. Уран з його екстремальним нахилом осі і загадковим енергетичним балансом являє собою особливо цікавий випадок", - йдеться в заяві команди вчених.

Дослідники використовували спостереження телескопа з 1950 по 2022 рік, а також провели моделювання, щоб розкрити загадку Урана. Вони з'ясували, що ця планета випромінює приблизно на 12,5% більше тепла, ніж поглинає від сонячного світла.

"Це означає, що Уран все ще повільно втрачає залишкове тепло зі своєї ранньої історії, що є ключовим елементом головоломки, який допомагає нам зрозуміти його походження і те, як він змінився з плином часу", - заявила Сіньюе Ван, перший автор дослідження.

Вчені пояснили, що той факт, що для Урана випромінювана теплова енергія перевищує поглинаючу сонячну енергію, вказує на дефіцит радіаційної енергії.

Дослідники підкреслили, що Уран все ж виділяє значно менше тепла, ніж інші гіганти Сонячної системи - Юпітер, Сатурн і Нептун. Ці планети можуть випромінювати стільки ж тепла, скільки отримують від сонячного світла через внутрішні джерела.

Учені припустили, що протягом сезонів на Урані можуть відбуватися значні зміни. Імовірно, саме тому "Вояджер-2" не виявив цей надлишок тепла.

Дослідники зазначили, що орбітальні та наземні телескопи обмежені в тому, яку півкулю Урану вони можуть спостерігати. За їхніми словами, може знадобитися місія з дослідження планети.

Яка тривалість дня на Урані

Раніше вчені з'ясували, яка насправді тривалість дня на Урані. За їхніми словами, день на планеті приблизно на півхвилини довший, ніж вважалося раніше.

Учені заявили, що день на Урані триває 17 годин, 14 хвилин і 52 секунди. Це на 28 секунд довше, ніж оцінив космічний апарат NASA "Вояджер-2".

