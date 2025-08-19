Трамп заявив, що питання українських територій - "це справа України".

Дональд Трамп заявив, що США допоможуть забезпечити європейські гарантії безпеки для України, якщо вдасться домовитися з Росією про мир, і пообіцяв організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Водночас, як пише Financial Times, він не обговорював питання поступки територій, назвавши це особистою справою України і Росії

Заяви президента США не свідчили про те, що на переговорах у понеділок було досягнуто згоди щодо найбільш спірних деталей можливого врегулювання, включно з пропозицією Путіна про те, щоб Україна поступилася Росії більшою кількістю територій в обмін на заморожування решти нинішньої лінії фронту, йдеться в статті.

"Європейський чиновник, який входив до складу делегації до Вашингтона, заявив, що питання територій не обговорювалися. За словами чиновника, присутні в залі європейці були раді словам Трампа: "Це не моя справа, це справа України", - пише видання.

Як зазначив чиновник, хоча Трамп не висунув нових погроз запровадити санкції проти російської економіки, якщо Путін продовжить ухилятися від припинення війни, європейський чиновник заявив, що, на їхню думку, вони "повернули президента США туди, де він був до саміту на Алясці".

Водночас, хоча Трамп сподівався оголосити про тристоронній саміт із Зеленським і Путіним, але зрештою запропонував спочатку організувати зустріч двох інших лідерів у місці, яке ще належить визначити.

"Після того, як ця зустріч відбудеться, ми проведемо тристоронню зустріч, до якої увійдуть два президенти і я. Знову ж таки, це дуже хороший, перший крок для війни, яка триває вже майже чотири роки", - сказав він.

Трамп заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, який став брати активнішу участь у переговорах з Україною, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф візьмуть на себе завдання з організації зустрічі Зеленського і Путіна.

Теритоііальне питання в переговорах

Раніше в The Wall Street Journal писали, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом допустив "пропорційний обмін" територіями. Зокрема український лідер під час переговорів не відкинув обмін територіями, але вказав на складнощі в цьому питанні.

Водночас президент України заявив, що питання територій залишиться між ним і Путіним.

Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в питанні обміну територіями жодна сторона не отримає 100%, і кожна сторона має піти на якісь поступки.

