Найбільшим попитом в цьому сегменті користується електрична Tesla Model Y.

У липні українці придбали майже 4,8 тисячі вживаних легкових авто, які ввезли зі США, що на 15% більше, ніж торік. Такі дані наводить профільний портал "‎УкрАвтопром"‎.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися електромобілі, частка яких становила 43%.

На другому місці опинилися бензинові авто (41%), тоді як на третьому знаходяться гібридні автомобілі (8%). На дизельні машини та на авто з ГБО припадає лише по 4%.

Якщо казати про моделі, то шаленою популярністю у цьому сегменті користуються електромобілі Tesla, які зайняли два перших місця, лідируючи з великим відривом.

Найпопулярніші вживані авто зі США:

Tesla Model Y – 711 одиниць;

Tesla Model 3 – 555;

Ford Escape – 347;

Nissan Rogue – 260;

BMW X5 – 227.

Американські автомобілі – що цікавого

Рейтинг найбільш продаваних машин у США очолив пікап Ford F-Series, який компанія Ford Motor Company почала випускати ще наприкінці 40-х. На другій позиції опинився ще один пікап – Chevrolet Silverado. Його виготовляють з 1998-го.

Також повідомлялося, що у Повітряних силах США вирішили придбати автомобілі Tesla Cybertruck, який нещодавно увійшов до списку машин з найгіршим дизайном, для використання їх в якості мішеней для високоточної зброї.

