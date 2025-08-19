Президент Фінляндії упевнений, що Трамп справді намагається зупинити війну.

Президент Фінляндії Александр Стубб озвучив три головні висновки з переговорів у Білому домі, які відбулися 18 серпня за участі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейський лідерів. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

За його словами, можна виокремити три основні результати переговорів. Перший - це "продуктивна розмова" про гарантії безпеки, які мають надати Україні Європа та США. Важливо, за його словами, що партнери "одразу почали працювати над конкретними кроками".

Другим результатом, сказав Стубб, є пропозиція провести двосторонню зустріч Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна. Він підкреслив, що президент США підняв цю тему під час дзвінка Путіну, і той погодився.

"Третій пункт полягає в тому, що якщо двостороння зустріч відбудеться успішно, а це, звичайно, велике "якщо", коли маєш справу з Путіним, буде організована тристороння зустріч", – зазначив президент Фінляндії.

Він додав, що Трамп справді намагається зупинити війну, і "всі працююють у цьому напрямку", водночас, на його думку, потрібно усвідомлювати, що стратегічні цілі Путіна не змінилися. Їх три: він хоче бачити Росію супердержавою, прагне розколоти Захід і заперечує суверенітет України.

Інші заяви європейських лідерів щодо переговорів у Білому домі

Як повідомляв раніше УНІАН, після зустрічі у Білому домі президент Франції Еммануель Макрон пояснив, як змусити Росію піти на поступки щодо України. Він, зокрема, закликав "посилити санкції" проти Росії, якщо переговори щодо закінчення війни в Україні проваляться.

Також генсек НАТО Марк Рютте зробив заяву про гарантії безпеки для України після зустрічі у Вашингтоні. В ефірі Fox News він сказав, що членство України в НАТО не обговорюють, проте обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт "статті 5", "і тепер буде більш конкретно обговорюватися, що саме вони означатимуть".

Крім того, прем'єр-міністр Великої Броитанії Кір Стармер назвав два головні результати від зустрічі Зеленського і Трампа. За його словами, по-перше, коаліція охочих "тепер працюватиме зі США" над гарантіями безпеки. Другим важливим результатом він назвав угоду про проведення зустрічі Зеленського і Путіна, у якій візьме участь Трамп.

