Російський диктатор Володимир Путін не дає жодних реальних гарантій, які б гарантували, що він не вторгнеться в Україну знову. Натомість Кремль наполегливо намагається зруйнувати західні червоні лінії, щоб ізолювати Україну від союзників, а США - від Європи, пише оглядач The Telegraph Боб Сілі.
Як наголошується в статті, Росія вже намагається перешкодити прогресу, досягнутому на переговорах у Білому домі. Так, МЗС Росії заявило, що відкине "будь-які сценарії" за участю військ НАТО в Україні, погрожуючи, що "неконтрольованою ескалацією" з "непередбачуваними наслідками". Крім того, в Росії, схоже, вирішили вбити клин між США і Великою Британією, заявивши, що Велика Британія підриває переговори.
"Підсадивши Трампа на ідею угоди, Кремль тепер намагається диктувати умови і буде неухильно намагатися зруйнувати західні червоні лінії, щоб ізолювати Україну від союзників, а США - від Європи. Тактика переговорів Росії - розділяти і панувати", - наголошується в статті.
Як підкреслює The Telegraph, Путін хоче більше стратегічно цінних українських земель, а разом з ними щонайменше три міста, на завоювання яких російським військам знадобляться роки, і які можна було б використати як потенційний стратегічний плацдарм у разі нового раунду війни.
При цьому він вважає західне керівництво недовговічним і слабким.
"Західне стримування більше не стримує. Путін вірить, що у нього є стратегічне терпіння, і він може з часом вимотати Україну і Захід. Скільки західних лідерів, які вели переговори у Вашингтоні, залишаться при владі через п'ять років?"
Як прогнозує The Telegraph, якщо мирну угоду буде укладено, Росія, безсумнівно, продовжуватиме те, що намагається зробити в Грузії та Молдавії, використовуючи прокремлівських олігархів і лідерів, підриватиме незалежність цих держав і поступово втягуватиме їх в орбіту Москви. У такому разі український конфлікт не закінчився б, а лише перейшов би в нову фазу.
Дональд Трамп заявив, що будь-яка остаточна угода залежатиме від переговорів між Путіним і Зеленським, які, як він тепер заявляє, він має намір організувати. Однак поки що Путін лише продемонстрував готовність прийняти угоду, яка залишить Україну вразливою для Росії та її смертоносної армії. Він відмовляється бачити в Зеленському рівного, а в Україні - державу, підсумовується в статті.
Гарантії безпеки для України
Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі фактично спростував цю інформацію. Він зазначив, що Лондон готовий відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з РФ. Він також зазначив, що "коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб допомогти забезпечити мир.
Зі свого боку генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що він заявив, що членство України в НАТО не обговорюють, однак обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт "статті 5". Також, за словами Рютте, Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн.