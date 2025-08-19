Подешевшали переважно топові моделі.

Компанія Nvidia знизила рекомендовані роздрібні ціни на відеокарти серії GeForce RTX 5000 в Європі, звернув увагу ресурс Videocardz. У США та інших країнах цінники поки залишаються без змін.

Так, цінник на флагманську картку GeForce RTX 5090 у Європі тепер становить 2099 євро (~101 000 грн) замість 2329 (~112 000 грн) на старті. Таким чином, РРЦ знизився на 9,9%.

Також виробник опустив ціни на передтопову GeForce RTX 5080, за яку тепер просять 1059 євро замість 1169 (-9,4 %). Нарешті, GeForce RTX 5070 подешевшала на 9,2%, з 649 до 589 євро.

Решта прискорювачів модельного ряду (GeForce RTX 5070 Ti, 5060 Ti і RTX 5060) поки що залишаються на тому самому рівні, що й раніше. За них все ще просять 879, 399 і 319 євро відповідно. Інформації про GeForce RTX 5050, при цьому, немає.

Зазначається, що це вже друге здешевлення відеокарт за останні пів року. У березні Nvidia знизила ціни на 6%. Журналісти VideoCardz пов'язують такий хід зі зміцненням євро щодо долара. За цей проміжок валюта подорожчала майже на 12% щодо $.

Раніше ЗМІ розповіли, що відеокарти NVIDIA RTX 50 Super зі збільшеним на 50% об'ємом VRAM надійдуть у продаж наприкінці 2025 року. Зокрема, RTX 5080 Super отримає 24 ГБ пам'яті, а у RTX 5070 Super буде 18 ГБ VRAM.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть ноутбучна і десктопна RTX 4060. З представників GeForce GTX у топ-10 тільки GTX 1650, тоді як RTX 5070 найпопулярніша модель 50-ї серії.

