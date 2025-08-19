Уже є низка країн, які готові надати Україні гарантії безпеки, заявив Рубіо.

Після укладення мирної угоди Україна може отримати гарантії безпеки від різних країн, не лише від НАТО. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

Він підкреслив, що будь-яка суверенна держава у світі має право укладати безпекові союзи з іншими країнами, і Україна не є винятком.

"Це стосується не тільки НАТО. У нас є такі союзи з Південною Кореєю, з Японією, в інших країн є такі союзи одна з одною. Це визнали всі, включаючи, до речі, вперше російську сторону під тиском президента Трампа. Фактично, Україна після закінчення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - заявив він.

Відео дня

Рубіо наголосив, що США працюватимуть із європейськими союзниками та неєвропейськими країнами над створенням таких гарантій безпеки, щоб Україна після укладення мирної угоди "почувалася в безпеці в майбутньому".

Він також зазначив, що є низка країн, які готові "зробити крок уперед і надати Україні гарантії безпеки".

При цьому він зазначив, що, на думку самих українців, найнадійніші гарантії безпеки в майбутньому - це сильні збройні сили.

"Це ще одна динаміка, яка змінилася. Ми більше не даємо Україні зброю, ми більше не даємо Україні гроші, ми тепер продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї НАТО", - підкреслив держсекретар США.

Гарантії безпеки для України

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що членство України в НАТО не обговорюють, однак обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт "статті 5".

Видання WSJ повідомляє, що президент США Дональд Трамп і європейські лідери на переговорах у Вашингтоні домовилися про створення робочої групи для розроблення гарантій безпеки Україні. За словами європейських чиновників, гарантії безпеки складатимуться з чотирьох компонентів: військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння і моніторингу припинення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: