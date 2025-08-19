Після укладення мирної угоди Україна може отримати гарантії безпеки від різних країн, не лише від НАТО. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.
Він підкреслив, що будь-яка суверенна держава у світі має право укладати безпекові союзи з іншими країнами, і Україна не є винятком.
"Це стосується не тільки НАТО. У нас є такі союзи з Південною Кореєю, з Японією, в інших країн є такі союзи одна з одною. Це визнали всі, включаючи, до речі, вперше російську сторону під тиском президента Трампа. Фактично, Україна після закінчення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - заявив він.
Рубіо наголосив, що США працюватимуть із європейськими союзниками та неєвропейськими країнами над створенням таких гарантій безпеки, щоб Україна після укладення мирної угоди "почувалася в безпеці в майбутньому".
Він також зазначив, що є низка країн, які готові "зробити крок уперед і надати Україні гарантії безпеки".
При цьому він зазначив, що, на думку самих українців, найнадійніші гарантії безпеки в майбутньому - це сильні збройні сили.
"Це ще одна динаміка, яка змінилася. Ми більше не даємо Україні зброю, ми більше не даємо Україні гроші, ми тепер продаємо їй зброю, а європейські країни платять за неї НАТО", - підкреслив держсекретар США.
Гарантії безпеки для України
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що членство України в НАТО не обговорюють, однак обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт "статті 5".
Видання WSJ повідомляє, що президент США Дональд Трамп і європейські лідери на переговорах у Вашингтоні домовилися про створення робочої групи для розроблення гарантій безпеки Україні. За словами європейських чиновників, гарантії безпеки складатимуться з чотирьох компонентів: військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння і моніторингу припинення бойових дій.