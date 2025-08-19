Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 19 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 19 серпня, подешевшав на 24 копійки – до 48,54 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 19 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що курс валют повинен залишитися відносно стабільним: зміни не перевищать 1,5% від поточного рівня, якщо не станеться несподіваних подій в Україні чи світі, розповіла член правління.

За її словами, курс гривні до іноземних валют визначатиме ринок, але НБУ активно впливатиме на цей курс, щоб уникнути надмірних коливань та забезпечити стабільність валютного ринку.

