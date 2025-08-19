Зазначається, що експорт до Індії цього місяця скоротився до щонайбільше 400 000 барелів на день.

Нафтопереробні компанії Китаю кинулися скуповувати флагманську марку російської нафти. Вони скористалися знижками на барелі, від яких відмовилася Індія у зв'язку з посиленням Вашингтоном торгових мит.

Видання Bloomberg пише, що хоча Пекін найбільший імпортер російської нафти, він, як правило, закуповує її на Далекому Сході. Однак у серпні поставки нафти марки Urals, яка відвантажується з портів Балтійського і Чорного морів, склали майже 75 000 барелів на день.

За даними Kpler, це майже вдвічі перевищує середній показник з початку року, який становить близько 40 000 барелів. Водночас експорт до Індії цього місяця скоротився до трохи більше 400 000 барелів на день порівняно із середнім показником у 1,18 млн барелів.

За даними Kpler і Energy Aspects, нафтопереробні заводи в Китаї на цей момент, імовірно, закупили від 10 до 15 партій нафти марки Urals з поставкою в жовтні та листопаді, що перевищує їхній звичайний обсяг закупівель.

"Я не здивуюся, якщо найближчими днями китайці закуплять ще більше партій з поставкою в листопаді", - сказав Мую Сю, старший аналітик із сирої нафти в Kpler, якщо ціни на Urals залишаться привабливими.

За даними трейдерів, нещодавно цей сорт нафти пропонувався з премією в 1 долар за барель порівняно з Dated Brent, і подальших знижок не спостерігалося у зв'язку з підвищеним інтересом з боку китайських нафтопереробних компаній.

Наразі, за даними Bloomberg, біля узбережжя Китаю очікують принаймні два танкери з нафтою марки Urals, кожен з яких має місткість 1 млн барелів, і найближчими тижнями очікують на прибуття ще кількох суден. Судна "Георгій Маслов" і "Зеніт" перебувають у режимі очікування недалеко від Чжоушаня, де розташована база компанії Zhejiang Petroleum & Chemical Co.

Індійські переробники, як і раніше, залишаються осторонь, хоча вони отримують і розглядають пропозиції щодо Ural, повідомили трейдери.

Експорт російської нафти - останні новини

У січні-липні 2025 року Росія скоротила експорт нафти на 4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Хоча ще в середині липня поставки російської нафти на світовий ринок різко збільшилися. За даними Bloomberg, експорт із портів Балтійського моря досяг максимуму за майже 10 місяців.

На експорт російської нафти потеційно можуть вплинути американські санкції проти покупців сировини з РФ. Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на Індію через закупівлі російської нафти.

