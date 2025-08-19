При цьому він сказав, що буде складно переселити населення і скасувати конституційну заборону України на здачу території.

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів з американським президентом Дональдом Трампом допустив можливість обміну територіями. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, на підготовленій США карті східної України, яку розглянули Трамп і Зеленський, було показано, що Донецька область, яку хоче отримати Росія і яка містить деякі з найпотужніших оборонних споруд України, на 76% перебуває під контролем Москви.

Водночас європейські лідери спробували описати значення територіальних втрат України в термінах, зрозумілих Трампу. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв вимогу Росії про передачу всього Донбасу з вимогою до США здати рідний штат Трампа - Флориду.

Зі свого боку президент Фінляндії Александр Стубб назвав східноукраїнські міста Краматорськ і Слов'янськ "бастіоном проти гунів", і, за словами чиновників, цей опис справив враження на Трампа, пише WSJ.

При цьому, зазначає видання, Зеленський під час переговорів не відкинув обмін територіями, але вказав на складнощі в цьому питанні.

Зеленський... сказав, що буде складно переселити населення і скасувати конституційну заборону України на здачу території, повідомили чиновники. Однак Зеленський сказав, що може розглянути "пропорційний обмін", - пише WSJ.

Зустріч Трампа і Зеленського

Президент України після зустрічі заявив, що питання територій він залишить між собою і Путіним і хоче, щоб їхня зустріч відбулася без будь-яких умов.

Він поділився, що на зустрічі з президентом США сперечався з відсотками окупованих територій, які були на карті, і зазначив, що "неприйнятних рішень не відбулося".

Раніше видання FT писало, що Київ у Вашингтоні відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна, в якій ідеться про територіальні поступки.

Однак Україна запропонувала купити коштом Європи американську зброю на 100 мільярдів доларів, а також укласти угоду на 50 мільярдів доларів з виробництва дронів, у якій братимуть участь українські компанії.

