За словами президента Франції, це чинитиме більший тиск на російську сторону.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав "посилити санкції" проти Росії, якщо переговори щодо закінчення війни в Україні проваляться. Про це він сказав журналістам у Вашингтоні, цитує BFMTV.

"Якщо цей процес буде відхилено, ми всі згодні з тим, що потрібно посилити санкції і, в будь-якому випадку, зайняти позицію, яка чинитиме більший тиск на російську сторону", - підкреслив французький лідер.

Зустріч у Вашингтоні - заяви політиків

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву про гарантії безпеки для України після зустрічі у Вашингтоні. За його словами, членство України в НАТО не обговорюють, проте обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт "статті 5".

"Ситуація така: США і деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО... полягає в тому, що для України існує незворотній шлях до НАТО", - підкреслив Рютте.

Відомо, що стаття 5 установчого договору НАТО закріплює принцип колективної оборони, згідно з яким напад на будь-якого з 32 членів НАТО вважається нападом на всіх.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав два головні результати від зустрічі Зеленського і Трампа. Він зазначив, що першим результатом є те, що коаліція охочих "тепер працюватиме зі США" над гарантіями безпеки. Другим важливим результатом він назвав угоду про проведення зустрічі Зеленського і Путіна, у якій візьме участь Трамп.

"Це визнання принципу, що для деяких із цих питань, чи то територія, чи то обмін ув'язненими, чи то дуже серйозне питання щодо повернення дітей, Україна має бути за столом переговорів. Це були два найважливіші результати сьогоднішнього дня. Це позитивні результати, було реальне відчуття єдності. Сьогодні ми домоглися реального прогресу", - запевнив Стармер.

