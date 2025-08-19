Він підтвердив, що зараз обговорюють гарантії безпеки для України за принципом статті 5 НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву про гарантії безпеки для України після зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Як пише Reuters, в ефірі Fox News він заявив, що членство України в НАТО не обговорюють, проте обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт "статті 5".

"Ситуація така: США і деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО... полягає в тому, що для України існує незворотній шлях до НАТО", - сказав Рютте.

При цьому він наголосив, що зараз обговорюється не членство України в НАТО, а гарантії безпеки для України на кшталт статті 5, "і тепер буде більш конкретно обговорюватися, що саме вони означатимуть".

Стаття 5 установчого договору НАТО закріплює принцип колективної оборони, згідно з яким напад на будь-якого з 32 членів НАТО вважається нападом на всіх.

Також, за словами Рютте, Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн.

"Це не обмежується тільки НАТО - подібні угоди існують між багатьма державами світу, наприклад, США мають їх із Південною Кореєю та Японією. Україна після завершення конфлікту матиме право укладати власні угоди про безпеку, а зараз триває координація з європейськими та неєвропейськими партнерами для створення таких гарантій", - додав він.

Водночас, за словами Рютте, найсильнішою гарантією безпеки для України є наявність потужної армії.

Також він нагадав, що США тепер продають Україні зброю, а європейські країни через НАТО допомагають купівлі та постачанню. Це дає змогу Україні забезпечувати себе необхідним озброєнням, одночасно посилюючи оборонний потенціал та інтеграцію з міжнародними системами безпеки.

Зустріч Зеленського і Трампа - що потрібно знати

Зеленський провів брифінг після зустрічі з Трампом і європейськими лідерами. Президент України повідомив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Він додав, що хоче з ним зустрітися без будь-яких умов і тільки з Путіним готовий обговорювати питання територій. Також український лідер підтвердив, що запропонував США угоду, яка передбачає купівлю зброї на суму в 90 млрд доларів.

Трамп заявив, що після розмови з європейськими політиками зателефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну і почав підготовку до тристоронньої зустрічі.

