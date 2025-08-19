Президент України вважає, що зустріч з Путіним має відбутися без будь-яких умов.

Після зустрічі з головою Білого дому Дональдом Трампом та європейськими лідерами президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним й з ним він збирається обговорювати питання територій. Таку заяву Зеленський зробив під час брифінгу.

Зеленський також повідомив, що спочатку Росія запропонувала двосторонню зустріч Україна-Росія, але потім - тристоронню.

"Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів", - запевнив президент України.

Також Зеленський додав, що питання територій він залишить між собою та Путіним й хоче, щоб їхня зустріч відбулася без будь-яких умов.

Він поділився, що на зустрічі з президентом США сперечався з відсотками окупованих територій, які були на мапі, й зауважив, що дуже добре в цьому орієнтується.

"Неприйнятних рішень не відбулося", - поділився президент України.

Також він розповів, коли голова Білого дому зідзвонювався з президентом Росії, щоб домовитися про чергову зустріч.

"У нас був двосторонній трек. Потім в розширеному форматі більш детально перейшли на наші кроки щодо гарантій безпеки і можливих зустрічей. І після цього президент Трамп сказав, що "я зараз тоді піду і буду обговорювати це з Путіним, щоб, чесно кажучи, повернутися до вас з фідбеком". І ми проговорили фідбек", - сказав Зеленський.

Окрім цього, президент України підтвердив, що запропонував США угоду про зброю, про що писало видання Financial Times.

"Пакет американської зброї, якої немає у нас, туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони, тощо. Є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів", - поділився Зеленський.

Окремо Зеленський відповів, чи може іноземний контингент розміститися на території України.

"Ми говоримо про коаліцію охочих, ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хто буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати. Хтось не має права конституційного, і має можливість фінансувати українське виробництво", - пояснив він.

Деталі зустрічі Трампа та Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп вважає, що припинення вогню між Україною та Росією необов'язкове, хоча це було б непогано, оскільки тоді б не гинули люди. Водночас, Трамп пояснив, що метою США є тривалий мир. Також голова Білого дому підтвердив, що будуть обговорюватися гарантії безпеки.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін сам не відмовиться від агресії, тому потрібен тиск з боку країн, зацікавлених в тривалому мирі. В першу чергу, вважає Зеленський, необхідний тиск на Росію з боку США та Європи.

