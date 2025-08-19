Інвестиції в судно обійшлися Ньюеллу в 300 мільйонів доларів.

Засновник Valve і Steam Гейб Ньюелл інвестував близько 300 мільйонів доларів у будівництво дослідницького судна для глибоководних експедицій. Проєкт реалізується через його морську організацію Inkfish у партнерстві з норвезькою компанією Vard.

Корабель під назвою RV6000 стане флагманом флоту Inkfish, куди вже входять судна RV Dagon і RV Hydra. Нове судно отримає обладнання для глибоководного картографування і досліджень: датчики в спеціальній гондолі, дистанційно керований апарат, здатний працювати на глибині до 6 тисяч метрів, ангари, майданчик для гелікоптера і підтримку двох пілотованих батискафів.

В Inkfish наголошують, що вчені брали участь у розробці проєкту від самого початку: "Наші дослідницькі судна - це серце того, що ми робимо. RV6000 значно розширить наші можливості і збільшить підтримку, яку ми можемо надавати світовому науковому середовищу", - заявив керівник морських операцій Стю Бакл.

Інтерес Ньюелла до океанічних досліджень проявився не вперше. У 2022 році він придбав Inkfish і платформу Hadal Exploration System, а в 2025-му вклався в суднобудівну компанію Oceanco. Відомо також, що глава Valve регулярно займається дайвінгом.

Але також Ньюелл інвестує і в інші сфери науки. Раніше ми розповідали, що секретний стартап Гейба Ньюелла випустить свій перший нейрочип у 2025 році. На відміну від чипів Neuralink Ілона Маска, ці імплантуватимуть простіше та під'єднуватимуться одночасно до кількох частин мозку.

