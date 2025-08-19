Основним постачальником скрапленого газу для блоку стали США.

У січні-червні 2025 року Європейський Союз імпортував російського скрапленого газу на 4,48 млрд євро, що майже на мільярд більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє The Brussel Times з посиланням на дані Євростату.

Зазначається, що загалом ЄС у першому півріччі 2025 року імпортував скрапленого газу на майже 27 мільярдів євро. При цьому трохи більше половини від зазначеної суми європейці заплатили США, які залишаються найбільшим постачальником скрапленого "блакитного палива" до блоку. У 2024 році Євросоюз імпортував 45% скрапленого газу із США.

Видання нагадує, що Єврокомісія планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Держави-члени повинні розробити плани, в яких мають детально описати поетапне припинення імпорту газу, ядерної енергії та нафти з Росії.

Відмова ЄС від російського газу

Євросоюз з початку повномасштабного вторгнення скоротив імпорт російського газу. Якщо у 2018-19 роках імпорт російського газу до ЄС сягав 180 мільярдів кубометрів, то у січні-липні блок імпортував менше 10 мільярдів кубів "блакитного палива".

18 червня 2026 року Єврокомісія запропонувала країнам-членам блоку відмовитися від закупівлі російського газу до кінця 2027 року.

Більше того, європейські чиновники вже знають як обійти потенційне вето Угорщини та Словаччини на відмову від російських енергоносіїв.

