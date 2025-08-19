Після саміту у Вашингтоні Путін несподівано опинився у складній ситуації.

На зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і його союзники повернули собі позиції у відносинах з американським президентом Дональдом Трампом. У результаті російський диктатор Володимир Путін несподівано опинився в складній ситуації, пише The Telegraph.

Правильний костюм і особистий лист

Минулого разу в Овальному кабінеті в лютому вбрання Зеленського обурило американців. Однак цього разу йому вдалося і зберегти свою цілісність, і зробити жест поваги, вдягнувши чорну куртку, як він це зробив на похороні Папи Франциска у квітні.

"Трамп був задоволений і явно був у захваті. Ба більше, коли той самий репортер, який так грубо напав на нього минулого разу, похвалив його нове вбрання, Зеленський впорався з цим гідно. "Ви в тому самому костюмі", - зауважив він зі обеззброювальною посмішкою. "Я змінився. Ви - ні". Усі сміються; Репортер, схоже, не відчув удару ножем, але всім іншим послання було зрозумілим", - пише видання.

Відео дня

Зазначається, що таким був modus operandi Зеленського і європейців: надавати Трампу необхідну йому пошану і лестощі, водночас займаючи позицію, що чинила тиск на їхніх супротивників.

Також було використано ще один прийом - передачу листа дружини Зеленського першій леді. Це був натяк на те, як Меланія писала Путіну із закликом захистити дітей.

"Це не вам, а вашій дружині", - сказав український лідер, вручаючи лист Трампу, який тепло його прийняв.

"І за задумом, і за постановкою це було ідеально: використати жест підтримки з боку Сполучених Штатів таким чином, щоб він був дуже особистим для президента. З психологічного погляду, це, очевидно, було задумано для того, щоб привернути Трампа на свій бік", - пише видання.

Дипломатична перемога

The Telegraph підкреслює, що хоча загальна картина не ідеальна для України, але порівняно із самітом на Алясці, європейський альянс досяг важливих стратегічних успіхів.

Крім того, Зеленський, схоже, переконав президента США у своїй щирій зацікавленості в мирі, а не в перешкоджанні йому, у чому Трамп несправедливо звинуватив його минулого разу.

Це проклало шлях до, мабуть, найзначнішого прориву на сьогоднішній день: відмови Трампа виключити можливість введення американських військ як гарантії безпеки. "Вони [Європа] - перша лінія оборони, тому що вони там... але ми теж збираємося їм допомогти. Ми будемо брати участь", - сказав він.

Крім того, Трамп підтвердив, що почав підготовку до зустрічі Зеленського і Путіна, і це ще одна перемога України і союзників.

"Зустріч означала б мовчазне визнання Путіним статусу Зеленського як законного глави держави, що, безумовно, не сподобалося б росіянам".

Як пише видання, фактично понеділок можна було б записати як тиху дипломатичну перемогу України.

"Уперше за останні тижні Путін, можливо, опинився під тиском. Якщо він відповість на ці зазіхання на його владу зривом угоди або будь-яких майбутніх переговорів, він може зробити себе винною стороною. Це може викликати відповідні заходи з боку Білого дому, який відчайдушно хоче покласти край війні", - пише The Telegraph.

Зустріч у Вашингтоні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що розмова президента України Володимира Зеленського, інших європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом була дуже детальною і відвертою.

Єрмак додав, що як справедливо зазначив Зеленський, це була найкраща зустріч із президентом США.

Також, за словами Єрмака, Трамп особисто підтвердив, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Він запевнив, що над цим наші команди готові працювати вже відзавтра.

Вас також можуть зацікавити новини: