Зростання експорту Китаю може сповільнитися, але, ймовірно, залишиться на високому рівні.

Ціни на залізну руду продовжують падати. Гірничодобувний гігант BHP Group Ltd. повідомив про зниження прибутку через ослаблення попиту в Китаї та надлишкову пропозицію

Видання Bloomberg пише, що ціна на сировину для виробництва сталі впала на 0,6% у Сінгапурі, продемонструвавши падіння п'яту сесію поспіль.

BHP пояснила зниження прибутку ослабленням цін на залізну руду і вугілля, але генеральний директор Майк Генрі також висловив упевненість у "довгострокових фундаментальних показниках сировини для виробництва сталі, міді та добрив" у звіті про прибутки і збитки.

Зростання експорту Китаю може сповільнитися, але, ймовірно, залишиться на високому рівні завдяки конкурентоспроможності країни, заявили в BHP. Гірничодобувна компанія заявила, що зростання доходів від її мідних активів компенсує тиск на залізну руду і вугілля.

Витрати на інфраструктуру і розширення виробництва в Індії, як очікується, призведуть до різкого зростання попиту на метали, заявив Грем Слек, голова відділу ринкового аналізу та економіки BHP. Індія, яка протягом останніх дев'яти років експортувала в середньому 30 мільйонів тонн залізної руди на рік, ймовірно, стане "опортуністичним імпортером", особливо в періоди збоїв внутрішніх поставок, сказав він.

Ціна на залізну руду в Сінгапурі впала на 0,5% до 100,95 долара за тонну, тоді як ф'ючерси на Даляньській біржі, що котируються в юанях, і контракти на сталь у Шанхаї знизилися. Мідь подорожчала на 0,3% на Лондонській біржі металів, тоді як алюміній подешевшав на 0,3%, а нікель також знизився в ціні.

11 серпня різко зросли ціни на літій, після того, як китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. зупинив роботу великого рудника.

Крім того, на ринку рідкоземельних металів може зникнути китайська монополія. Австралія надала гірничодобувній компанії кредит у мільярд доларів на їх видобуток.

