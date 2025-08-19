Новинці приписують надтонку рамку, екран 6,3 дюйма, батарейку 6300 мАг і перископну камеру.

З'явилася інформація, що Xiaomi представить потужний компактний флагман Xiaomi 16 Pro Mini разом із моделями Xiaomi 16 та 16 Pro у вересні. Новинка буде оснащена тим же процесором Snapdragon 8 Elite 2 і за відносно невеликого екрана запропонує потужний акумулятор.

Згідно з витоком, смартфон оснастять 6,3-дюймовою OLED-панеллю і батареєю на 6300 мАг. У Xiaomi 16 Pro Mini буде новий дизайн із закругленими кутами корпусу і надтонкою рамкою екрана, пише Digital Chat Station.

Задня камера пристрою, за даними джерела, буде оснащена великим сенсором. Також згадується наявність перископічної камери, але точні параметри сенсорів і їхню роздільну здатність поки не розкривають.

Відео дня

Серед інших характеристик – ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, повний водозахист і фірмова оболонка HyperOS 3.0 (Android 16). Заряджати батарею можна буде як дротовим, так і бездротовим способом.

Xiaomi 16 Pro Mini конкуруватиме з майбутнім Samsung Galaxy S26 Pro, Honor Magic 8 Mini та іншими флагманами з компактним екраном і великою батареєю.

Якщо інформація джерела підтвердиться, то в серії Xiaomi 16 має бути відразу п'ять моделей: Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Mini, 16 Pro Max і 16 Ultra. Анонс має відбутися у вересні, після презентації Snapdragon 8 Elite 2.

Раніше цього місяця Xiaomi відключила від оновлень ще 9 смартфонів. Серед них чимало бюджетних моделей, які свого часу користувалися великим попитом.

