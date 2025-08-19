Масовий виліт цих цікавих жуків трапляється нечасто.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідники зафіксували масовий льот червонокнижного жука – вусача мускусного (пижмиця пахуча). Про це повідомляється у\на сторінці заповідника у Facebook.

"На серпневих духмяних луках при обстеженні долини річки Уж науковці та інспектори Корогодського ПНДВ зафіксували період масового льоту червонокнижних вусачів мускусних (Aromia moschata). Вразливий вид цьогоріч часто зустрічається у своєму місцеоселищі – на соковитому заплавному різнотрав'ї серед вербових кущів та дерев", - розповіли науковці.

Водночас зазначається, що масовий виліт цих жуків трапляється нечасто, а головна загроза для цього виду – зменшення кількості старих верб у заплавах річок.

За словами дослідників, свою назву дивовижна комаха отримала завдяки особливому секрету з мускусним ароматом, що відлякує хижаків. Живиться вусач пилком і квітами заплавних трав з родини складноцвітних та окружкових.

Його тіло видовжене, наче стеблинка, на сонці виблискує металевим зелено-синім забарвленням. Тому у траві комаха майже непомітна. Значно легше красунчиків побачити під час харчування на квітці чи в польоті.

Імаго вусача мускусного живе трохи більше як місяць, підживлюючись на лучних травах з кінця червня до середини серпня. Самка відкладає яйця у розщелини кори старих відмираючих верб, а при їх відсутності – на осику, тополю, вільху та деякі інші листяні дерева та кущі. Личинки живуть від 2 до 4 років, харчуючись деревиною.

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці проводять цілеспрямовані гідробіологічні дослідження водних об’єктів та нещодавно отримані перші результати. У списку - різноманітний список таксонів безхребетних, частина з них — рідкісні або такі, що мешкають лише у зарослих водною рослинністю мілководдях із повільною течією.

Наприклад, у заростях озера Плютовище знайшли личинки бабки Anax imperator Leach — одного з найбільших хижих видів серед бабок. Ці комахи відкладають яйця в листя та стебла водних рослин.

