Деякі експерти не виключають, що "чорне золото" у 4 кварталі 2025 року буде, у середньому, коштувати 58 доларів за барель.

Ціни на нафту 19 серпня знизилися, на тлі заяви президента США Дональда Трампа про потенційні тристоронні перемовини за участі американського лідера, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, які, ймовірно, можуть призвести до зняття санкцій з російського "чорного золота", повідомляє Reuters

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 53 центи, до 66,07 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 44 центи, до 62,98 долара за барель.

Видання зазначає, що Трамп наполягає на швидкому завершенні російсько-української війни, але Україна та європейські союзники побоюються, що американський лідер намагатиметься нав’язати Україні мирну угоду на російських умовах.

"Ціни на нафту значною мірою реагують на результати нещодавніх зустрічей між Трампом і Путіним та Трампом і Зеленським, і хоча мирна угода або припинення вогню не здається неминучою, був досягнутий певний прогрес, і шанси на подальшу ескалацію або посилення санкцій проти Росії з боку США або Європи, можливо, зменшилися", - сказав провідний аналітик з питань енергетики в DBS Bank Сувро Саркар.

Якщо ж нових санкцій проти споживачів російської нафти не буде на горизонті, то деякі аналітики очікують на подальше здешевлення "чорного золота".

"Це призведе до здешевлення нафти до 58 доларів за барель в четвертому кварталі 2025-го і першому кварталі 2026-го року", - зазначив глава сировинної стратегії TD Securities Барт Мелек, додавши, що в іншому разі "чорне золото" повернеться до зростання.

Ціни на нафту та перемовини Зеленського і Трампа

Ціни на нафту 15 серпня знизилися, оскільки експерти очікують, що на ринку до червня 2026 року будуть сотні тисяч барелів "зайвої" нафти. Разом з тим, за підсумками торгової сесії 18 серпня, яка частково відбувалася під час зустрічей Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, котирування відновили зростання.

За даними ЗМІ, під час зустрічі Зеленського та Трампа український лідер допустив "пропорційний обмін територіями", хоча публічно глава держави неодноразово заперечував таку можливість.

Після зустрічі з Зеленським американський лідер повідомив, що зателефонував Путіну та розпочав роботу над організацією зустрічі українського президента з Путіним.

