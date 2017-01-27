Творчий підхід до флешмобу: моряки ВМС віджались 22 рази, утворивши герб України та якір (відео)

Так, командування національного флоту прийняло виклик від оперативного командування «Південь».

Читайте такожЕстафета #22PushupChallenge: українські силовики віджимаються на підтримку ветеранів бойових дій (відео)

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба ВМС ЗС України, приєдналися до естафети і керівництво та курсанти Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія".

"Близько двох сотень майбутніх та діючих офіцерів ВМС ЗС України на чолі з командувачем ВМС ЗС України віце-адміралом Ігорем Воронченком сформували живі фігури герба України і якоря на причальній стінці та вертолітному майданчику фрегата "Гетьман Сагайдачний", - йдеться у повідомленні.

Естафету передано Командуванню Сухопутних військ ЗС України та Національному університету "Одеська морська академія".