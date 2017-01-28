Порошенко завтра вшанує пам'ять Героїв Крут

Президент України Петро Порошенко завтра, 29 січня, вшанує пам'ять Героїв Крут.

Про це повідомили в прес-службі глави держави.

Порошенко покладе квіти до Пам'ятного хреста Героям Крут (площа Андрія Первозванного).

Урочиста церемонія відбудеться в 11:30.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців у День пам'яті Героїв Крут, який відзначається 29 січня, згадати воїнів, які віддали життя за Україну.

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Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили в бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка в числі інших вела наступ на Українську народну республіку. Всі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам'яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.