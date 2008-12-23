Голова Нафтогазу: переговори з Газпромом - на завершальній стадії

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що переговорний процес з ВАТ «Газпром» про постачання і транзит газу 2009 року перебуває на завершальній стадії. Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Сьогодні ми перебуваємо на фінальній стадії переговорного процесу. Утім, як і місяць тому. Усі необхідні документи для контрактації з нашими російськими колегами підготовано та узгоджено сторонами», – сказав він.

Водночас голова "Нафтогазу" додав, що, «на жаль, фінансові проблеми, які виникли через кризу, нестабільність українського валютного ринку та чимала заборгованість внутрішніх споживачів призвели до зриву графіка платежів за імпортний газ».

«Саме фінансове питання стало каменем спотикання для завершення переговорів», – зазначив О.ДУБИНА.

Він наголосив, що «розрахунки з постачальником імпортного газу (компанією "РосУкрЕнерго" - УНІАН) здійснюють постійно».

«Щойно на рахунок НАКу надходять кошти від споживачів, їх одразу ж спрямовують на придбання валюти і розрахунки за імпортний газ. Знову ж таки, акцентую увагу на тому, що сьогоднішня ситуація на світових фінансових ринках неабияк ускладнює залучення позикових коштів. Але ми прагнемо залучити необхідні ресурси для виконання наших фінансових зобов`язань», – сказав голова «Нафтогазу».