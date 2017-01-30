СБУ про негативні наслідки блокади "Л/ДНР": ті, хто втратять роботу, вступлять до лав бойовиків

Про це заявляє прес-центр СБУ.

Зокрема, СБУ посилається на ст. 278 "Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна", ст. 279 "Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства", ст. 280 "Примушування працівників транспорту до невиконання своїх службових обов‘язків" КК України.

Зазначається, що активісти створюють передумови до зриву стабільного функціонування енергосистеми України (з урахуванням наявності в Україні 5 ТЕС, які виробляють до 15 % теплової генерації, відсутність поставок вугілля антрацитової групи призведе до дефіциту генеруючих потужностей в Об'єднаній енергетичній системі України та змусить впровадити графік "віялових" відключень споживачів).

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Також блокування, за оцінкою СБУ, завдає прямі збитки державі (з 25.01.2017 в ОРДЛО залишилось 385 вагонів з 26 950 тоннами вугілля загальною вартістю 35 035 000 грн, більше ніж 20 тисяч порожніх вагонів, а також майно ПАТ «Укрзалізниця») та веде до збільшення кількості громадян, які після втрати ними робочих місць, (забезпечують існування майже 150 тисяч осіб) змушені будуть, з урахуванням 40 % недоукомплектованості у т.зв. "армійських підрозділах" ОРДЛО, вступити до лав незаконних збройних формувань.

Крім того, в СБУ впевнені, що дії активістів негативно впливають на процес звільнення заручників.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекривши дорогу Луганськ - Попасна.

Активісти мають намір заблокувати й Станицю Луганську.