МЗС закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, щоб зупинити ескалацію на Донбасі

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Зокрема, МЗС України висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з активізацією російсько-терористичних сил на Донбасі. «За останні 2 дні російські окупаційні війська здійснили масовані обстріли по всій лінії зіткнення з усього наявного в них озброєння, включно із заборонених Мінськими домовленостями РСЗВ «Град», артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків, а також зі стрілецької зброї. Від російської зброї загинули 8 українських військовослужбовців, 26 отримали поранення», - сказано в заяві.

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Крім того, в ній наголошується, що через обстріли житлових районів страждає цивільне населення: поранено двох мирних жителів. Повністю знеструмленими залишилися міста Авдіївка та Ясинувата, без води, електрики та теплопостачання перебувають загалом понад 400 тисяч мирних мешканців регіону. З урахуванням ускладнення погодних умов та триваючих обстрілів бойовиків, гуманітарна ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися, зауважили в МЗС.

«Такі дії Кремля можуть кваліфікуватися як військовий злочин, грубе порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, незаконне, безпричинне та широкомасштабне знищення майна, не викликане воєнною необхідністю», - підкреслюється у заяві.

Очевидно, наголошують в МЗС, що нинішня ескалація на Донбасі свідчить про те, що РФ «продовжує зухвало ігнорувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, маючи на меті не допустити стабілізацію ситуації та досягнення будь-якого прогресу в безпековій і гуманітарній сферах».

МЗС вимагає від Росії «негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню».

«Звертаємося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні», - йдеться у заяві.