"Кричуще порушенням домовленостей": у ЄС закликали негайно припинити бої навколо Авдіївки - заява

Про це йдеться в заяві речника з питань зовнішньої політики та політики безпеки, яка була передана власному кореспонденту УНІАН у вівторок у Брюсселі.

«Інтенсивні бої в околицях Авдіївки в останні кілька днів із сильними обстрілами із забороненої зброї призвели до значної кількості жертв, що є кричущим порушенням домовленостей щодо припинення вогню, яке передбачене Мінськими угодами. Це ставить мирних жителів під серйозну загрозу. Крім того, ці останні події вже викликали серйозні перебої в наданні комунальних послуг місцевим громадам. Ми закликаємо негайно припинити бої», – йдеться в заяві.

У ЄС наголошують, що припинення бойових дій також дозволить провести терміновий ремонт важливих інфраструктур. «Повне дотримання режиму припинення вогню є найважливішим кроком на шляху до повної реалізації Мінських домовленостей, які є основою для мирного й довгострокового врегулювання конфлікту на основі поваги до суверенітету й територіальної цілісності України», – переконані в ЄС.

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У заяві також зазначається, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати повний та безперешкодний доступ до всіх районів, уражених конфліктом.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, і не погоджуються на встановлення режиму тиші.

Сьогодні за участю керівництва держави відбудеться засідання Воєнного кабінету при Раді національної безпеки та оборони України через ситуацію в Авдіївці.