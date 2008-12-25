У Росії українця засудили до 7 років за контрабанду урану

Суд міста Новошахтинська Ростовської області РФ засудив громадянина України Василя МАРТИНОВИЧА до сімох років позбавлення волі, а громадянина Росії Юрія СИЩИКОВА - до шістьох років - за контрабанду радіоактивних речовин з України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління Федеральної служби безпеки по Ростовській області.

"Як вдалося встановити співробітникам регіональної ФСБ, засуджені вступили в змову, згідно з якою В.МАРТИНОВИЧ мав незаконно набувати ядерні матеріали і переміщувати їх на територію Росії, а Ю.СИЩИКОВ - підшукувати в Росії покупців радіоактивних речовин", - сказано в прес-релізі.

Також зазначається, що в лютому 2008 року В.МАРТИНОВИЧ пішки перетнув російсько-український кордон з радіоактивною речовиною.

"В одному з готелів Новошахтинська В.МАРТИНОВИЧ і Ю.СИЩИКОВ передали пробну партію речовини покупцеві, в ролі якого виступив співробітник ФСБ, після чого обох затримали", - наголошується в повідомленні.

За висновком експертів, вилучена речовина є металевим ураном-238, вагою 21,209 грама, ядерним матеріалом, радіоактивною речовиною і джерелом іонізуючого випромінювання.

Суд визнав В.МАРТИНОВИЧА і Ю.СИЩИКОВА винними в скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 220 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, використання, передача чи руйнування ядерних матеріалів або радіоактивних речовин) і частиною 2 статті 188 Кримінального кодексу РФ (контрабанда радіоактивних речовин і ядерних матеріалів) і засудив їх до семи і шести років колонії загального режиму відповідно. Крім того, вони мають виплатити по 900 тис. руб. (близько 32 тис. дол.).