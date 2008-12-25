Україна може сама розпочати демаркацію кордону з Росією

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО підтверджує, що Україна може розпочати демаркацію українсько-російського кордону в односторонньому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на підсумковій прес-конференції.

Міністр нагадав, що Україна розпочала переговори з ЄС про безвізовий режим для українських громадян.

За його словами, для запровадження безвізового режиму необхідно виконати певні умови. І однією з ключових умов є безпека на українських кордонах.

«Цей кордон має бути нормальним, європейським, захищеним. Отже, ми будемо вимушені іти на кроки, які забезпечать те, щоб ми могли просуватися в переговорах з ЄС саме в тому темпі, який ми визначили», - сказав він.

В.ОГРИЗКО зазначив, що вже близько 1,5 року Україна не має офіційної відповіді російської сторони щодо початку роботи демаркаційної комісії, хоча вже проведено процес делімітації україно-російського кордону і готові всі документи.

«Росія пояснює, що іде складне, внутрішньо державне погодження документу, який вміщується на одному аркуші паперу», - додав він.