У Вінниці за місяць арештували 20 авто та 20 квартир боржників за ЖКП

У Вінниці протягом останнього місяця накладено арешт на 20 автомобілів та 20 квартир боржників за житлово-комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За словами головного спеціаліста головного управління ЖКГ, енергетики, транспорту та зв`язку Максима ЛУЧКОВА, боржники-власники дорогих машин, на які накладено арешт, приходять за своїми авто вже з платіжками про сплату боргу.

Рівень розрахунків теплопостачальних організацій міста з ДК «Газ України» за газ з початку опалювального сезону становить 50%. У зв`язку з такими низькими проплатами протягом останнього тижня на газорозподільчих станціях було понижено тиск газу на 2%. "При існуючій погоді це майже непомітно, але при пониженні температурних показників - ми не зможемо утримувати ситуацію щодо надання якісних послуг з теплопостачання та гарячого водозабезпечення", - сказав перший заступник міського голови Іван МИХАЙЛЮК.

Проплата населення за спожиті послуги залишається низькою і загалом по місту становить 70 %. "Станом на 24 число - це дуже низький показник, ДК «Газ України» вимагає 100 % проплати за газ, тому дії щодо пониження тиску на ГРС є виправданими. Відповідальність щодо рівня проплат несуть і населення, і теплопостачальні організації", - додав І.МИХАЙЛЮК.