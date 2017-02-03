Білорусь за два роки прийняла 170 тисяч біженців із України - Лукашенко
15:04, 03 лютого 2017Суспільство
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Лукашенко порівняв свою позицію щодо біженців із політкою європейських лідерів.
Олександр Лукашенко / REUTERS
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції, коментуючи ситуацію з біженцями в Європі, передає білоруська інформаційна компанія БелаПАН.
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"Я іноді дивлюся на Європу, і мені боляче стає через те, що там відбувається, і за тих керівників. Стогнуть, плачуть, ділять цих біженців по 500 чоловік, по тисячі чоловік... Хоча Прибалтика, країни Східної Європи впираються: ні, ми не пустимо тисячу осіб. А я сиджу і думаю: Боже мій, ми за два роки з України прийняли 170 тисяч. Я миттєво підписав указ, і ми їм надали всі умови, як білорусам, 170 тисяч", - сказав Лукашенко.
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