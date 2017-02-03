Білорусь за два роки прийняла 170 тисяч біженців із України - Лукашенко

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції, коментуючи ситуацію з біженцями в Європі, передає білоруська інформаційна компанія БелаПАН.

Читайте такожЛукашенко про російське торгове ембарго: українських олігархів чавіть, а не селян

"Я іноді дивлюся на Європу, і мені боляче стає через те, що там відбувається, і за тих керівників. Стогнуть, плачуть, ділять цих біженців по 500 чоловік, по тисячі чоловік... Хоча Прибалтика, країни Східної Європи впираються: ні, ми не пустимо тисячу осіб. А я сиджу і думаю: Боже мій, ми за два роки з України прийняли 170 тисяч. Я миттєво підписав указ, і ми їм надали всі умови, як білорусам, 170 тисяч", - сказав Лукашенко.