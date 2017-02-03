У Харкові в центрі міста з'явиться ангел замість Леніна (фото)

Підсумки відкритого бліц-конкурсу підбили сьогодні, 3 лютого, в Харкові, розповіли у прес-службі харківської міської влади.

"Обговоривши представлені проекти, більшість членів журі (10 із 12) віддало перевагу пам'ятному знаку у вигляді ангела на стелі вгорі в оточенні чотирьох фігур колоритних історичних особистостей - внизу", - зазначається у повідомленні.

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Також члени журі схвалили ідею запропонувати автору ескіза замінити фігуру ангела фігурою ранньохристиянського подвижника Антонія Великого - покровителя Харківського національного університету ім. Каразіна.

Загалом у конкурсі взяли участь 29 ескізних проектів, в тому числі авторів зі США, Італії.

Як повідомляв УНІАН, пам'ятник Леніну на площі Свободи у Харкові демонтували 28 вересня 2014 року.