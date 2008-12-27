Уряд видав розпорядження, щоб будинки більше не вибухали

Уряд схвалив розпорядження щодо ліквідації наслідків вибуху будинку в Євпаторії та уникнення подібних трагедій у майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на початку засідання уряду.

Розпорядженням, зокрема, передбачено проведення перевірки підвальних та цокольних приміщень житлових будинків, а також приміщень навчальних закладів та закладів культури на наявність в них небезпечного виробництва чи на зберігання небезпечних речовин.

Крім того, документом передбачено до 29 грудня провести роз’яснювальну роботу з мешканцями постраждалого будинку в Євпаторії щодо можливостей отримання нового житла, а також забезпечити житлом усіх постраждалих.

Міністерство з питань житлово-комунального господарства, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій мають за один день перевірити стан квартир в інших під’їздах постраждалого будинку на придатність їх до проживання, Міністерство охорони здоров’я повинне забезпечити контроль за станом здоров’я постраждалих, безкоштовне лікування та психологічну допомогу постраждалим людям.

Міністерству освіти та науки доручено забезпечити безоплатне навчання студентів з постраждалих сімей, які навчалися на платній основі.

Крім того, МНС, МінЖКГ та НАК «Нафтогаз України» мають посилити контроль у газовому господарстві з метою недопущення вибухів газу в житлових будинках.

Уряд також доручив Міністерству юстиції забезпечити спрощення процедури оформлення документів для постраждалих від вибуху в Євпаторії.

Розпорядженням також передбачається створити «гарячу» телефонну цілодобову лінію в МінЖКГ, Мінрегіонбуді та МНС для прийому дзвінків від громадян, які зверталися зі скаргами до місцевих органів влади про небезпечні речовини в будинках, однак не отримали відповіді.

Розпорядженням також передбачене створення рахунку для перерахування благодійної допомоги постраждалим особам.