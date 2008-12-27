Газпром сподівається врегулювати питання з Україною ще цього року

ВАТ "Газпром" сподівається до кінця року врегулювати з Україною питання заборгованості за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в прямому в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

"За кілька днів, що залишилися, наше завдання - спробувати знайти інші механізми погашення заборгованості, крім платежів безпосередньо в грошовій формі», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

При цьому він нагадав, що заборгованість України за листопад, грудень плюс штрафні санкції оцінюється 2 млрд. доларів США.

«На даний момент ситуація принципово не змінилася. Ми платіж за грудень і листопад не бачимо. І до кінця року, очевидно, не побачимо», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він нагадав, що як один із варіантів погашення боргу "Газпром" пропонує Україні провести авансовий платіж за транзит газу за діючою ставкою в 1,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів.

"Сподіваюся, за дні, що залишилися, нам вдасться це зробити", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він також зазначив, що в даний час НАК "Нафтогаз України" говорить про те, що в дні, що залишилися до нового року, не зможе погасити заборгованість за поставки в листопаді-грудні за рахунок власних коштів, що одержуються за реалізацію газу споживачам.

Як повідомляв УНІАН, Росія наполягає на тому, що НАК «Нафтогаз України» заборгував Росії за поставлений газ більш як 2 млрд. доларів. У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» заявляє, що компанія повністю виконала свої фінансові зобов`язання з оплати імпортованого газу з січня по жовтень цього року включно, і на сьогоднішній день може йтися про погашення поточних платежів.

24 грудня ВАТ «Газпром» заявив, що НАК «Нафтогаз України» погасив заборгованість за вересень-жовтень і залишився борг за листопад-грудень у розмірі 1,678 млрд. дол. без урахування штрафних санкцій.

За словами С.КУПРІЯНОВА, заборгованість «Нафтогаза» за листопад становить 805,8 млн. дол., за грудень – 862,3 млн. дол. і штрафні санкції - близько 450 млн. дол.

24 грудня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що у разі несплати Україною газового боргу Росія вимушена буде припинити поставки газу.