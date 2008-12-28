Пинзеник: якщо НБУ проведе емісію гривні, буде втрачене головне

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК застерігає від необгрунтованої емісії національної валюти. Таку думку він висловив у своїй статті в тижневику «Дзеркало тижня».

«Найголовніше – купівельна спроможність грошей збереглася. Збереглася на рівні, відповідному обсягам виробництва докризового періоду. Проблема тільки в тому, що гроші в банках, а не у споживачів. Тобто вони поки що не в тому місці. Правильними інструментами економічної політики (центральні банки тут головні) потрібно дати цим грошам можливість перейти до споживачів, відновити світове споживання», - говорить він.

У разі, якщо Нацбанк проведе емісію гривні, говорить міністр, «буде втрачено головне – купівельна спроможність грошей. А в цьому разі виникне болюча перспектива виходу з кризи впродовж багатьох років, через інфляцію. Ми вже це переживали. Вистачить з нас поганого досвіду. Сподіваюся, у нас достатньо мудрості, щоб не встати на цей згубний шлях», - зазначив В.ПИНЗЕНИК.