Кросворд 30 метрів прикрасив стіну будинку у Львові (фото)

У Львові з`явилася незвичайна багатоповерхівка. Бічну стіну будинку прикрасив величезний кросворд 30 метрів у висоту і 18 метрів – завширшки, пише Сегодня.

Слова-розгадки, вписані в квадратики спеціальною невидимою вдень фарбою, висвічуватимуться увечері. За словами автора проекту, художника Сергія Петлюка, своїм інтерактивним кросвордом він хотів пожвавити сірий вигляд новобудов. У кросворді зашифровані імена видатних діячів живопису і архітектури. Львів`янам роздадуть буклети з питаннями, і вони зможуть спробувати самі розгадати незвичайний кросворд, а після заходу сонця звірити відповіді.