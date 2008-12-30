Держспоживстандарт забракував понад 70% ялинкових прикрас: не тішать?

Територіальні органи у справах захисту прав споживачів під час перевірки у торговельній мережі товарів новорічного асортименту щодо їхньої якості та безпеки забракував і зняв з реалізації понад 70% ялинкових прикрас.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспоживстандарту.

Із перевіреного 231 суб`єкта господарювання, які реалізовують ялинкові прикраси, у 199 (86,1%) виявлено різноманітні роду порушення. Основними недоліками, через які бракувались та знімались з реалізації товари, були: відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар (47,8%); відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки (36,1 %); невідповідність вимогам нормативних документів (21,6 %).

При перевірці ринку в м. Буча Київської обл. було забраковано та знято з реалізації ялинкові прикраси, які реалізовувались з наявністю осипання скловидного покриття. Подібні порушення є потенційно небезпечними для здоров’я.

За результатами лабораторних досліджень зразків сувенірів «Корівка», які були відібрані у Дніпропетровську, встановлена їхня невідповідність вимогам нормативних документів за показником «міцність текстильних швів».

Більше ніж половина товарів новорічного асортименту (ялинкових прикрас, електричних гірлянд тощо), які пропонуються споживачам – це товари іноземного виробництва (з країн далекосхідного регіону), що не мають необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, відповідного маркування.

Під час перевірок встановлено, що кожна третя ялинкова прикраса, яка була знята з реалізації, не мала документів щодо підтвердження якості та безпеки. А кожна друга не мала необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар.

Зазначені порушення вимог законодавства було встановлено, практично, у кожній області України.

Також у кожній області України встановлено факти реалізації світлових гірлянд без документів, що засвідчують їхню якість та безпеку.