Нафтогаз не погодився погасити борги за рахунок передплати Газпрому

НАК "Нафтогаз України" спростовує інформацію про згоду компанії одержати від ВАТ "Газпром" передоплату за транзит газу до Європи для погашення з цих коштів заборгованості перед російською компанією за поставки газу в 2008 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

“Ми спростовуємо цю інформацію”, – сказав він.

Нагадаємо, у вівторок у ЗМІ з`явилася інформація про те, що уряд України нібито погодилося на пропозицію "Газпрому" виплатити Україні аванс за транзит із тим, щоб ці кошти пішли на сплату боргу.

Російська сторона оцінює борг "Нафтогазу України" орієнтовно в 2 млрд. дол. і вимагає його погашення до кінця року, в іншому разі загрожує зупинити поставки газу з 1 січня 2009 року і підвищити ціну на нього до 418 дол. за тис. куб. м із нинішніх 179,5 дол. за тис. куб. м.

На даний час переговори "Газпрому" і "Нафтогазу України" продовжуються у Москві і, за даними обох сторін, все ще існує можливість їх результативного завершення до кінця поточного року.