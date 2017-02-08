"Питання лише, коли ліквідують тих, що залишились": у штабі АТО прокоментували знищення "Гіві"

Таку думку висловив речник штабу АТО Леонід Матюхін, пише Обозреватель.

Читайте також"З'ясували за непрямими доказами": в "ДНР" вважають, що до ліквідації "Гіві" причетний Шкіряк

"Стосовно Гіві, чому він помер? Інформація у нас буде ще підтверджуватися... Радіти цьому чи ні, кожен приймає рішення для себе. Розумію, що, за нашими правилами, не можна радіти смерті якої б то не було людини. Я не можу на це дивитися позитивно. Тому що прекрасно розумію: чи має право ця людина на таку легку смерть після всього, що він зробив? Я не є кровожерливим, але вважаю, що такі люди, як цей злочинець, повинні відповідати перед судом. Перед судом вони повинні подивитися в очі матерів, над чиїми дітьми знущаються", - зазначив він.

Як підкреслив Матюхін, лише питання часу, коли лідерів терористів, що полишились, спіткає доля Гіві.

"Всі розуміють, хто зачищає. Найбільша небезпека, після того, як зникають Гіві, то питання лише, коли ліквідують тих, що залишилися. Справа в тому, що господарі будуть ставити на їх місця людей, які їм повністю підконтрольні. Ці були звичайними бандитами, ділили сфери впливу, хто буде звідки брати гроші, а тих, кого поставлять після них, вони будуть повністю підконтрольні господарям нашій сусідній державі, але не думаю, що ситуація покращиться. Просто знаєте, ті хлопці, які надягають камуфляж, придатні для військової служби, а прийдуть люди в краватках", - підсумував він.

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві".

За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".