У "ДНР" назвали дату поховання терориста "Гіві"
15:17, 08 лютого 2017Суспільство
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Похорон ліквідованого сьогодні терориста Михайла Толстих («Гіві») пройдуть в п'ятницю, 10 лютого.
Терориста поховають 10 лютого / сайт бойовиків
Про це пише головний інтернет-ресурс донецьких сепаратистів «ДАН» з посиланням на прес-службу адміністрації ватажка «ДНР» Олександра Захарченко.
«Похорон командира батальйону «Сомалі» відбудуться в п'ятницю, 10 лютого», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, вранці у "ДНР" проінформували про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".
За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".
Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".
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