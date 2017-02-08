У "ДНР" назвали дату поховання терориста "Гіві"

Похорон ліквідованого сьогодні терориста Михайла Толстих («Гіві») пройдуть в п'ятницю, 10 лютого.

Про це пише головний інтернет-ресурс донецьких сепаратистів «ДАН» з посиланням на прес-службу адміністрації ватажка «ДНР» Олександра Захарченко. «Похорон командира батальйону «Сомалі» відбудуться в п'ятницю, 10 лютого», - йдеться в повідомленні. Читайте такожРосЗМІ: "Гіві" підірвали свої ж Як повідомляв УНІАН, вранці у "ДНР" проінформували про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель". Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".

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