У "ДНР" назвали дату поховання терориста "Гіві"

15:17, 08 лютого 2017
Суспільство
1061 0

Похорон ліквідованого сьогодні терориста Михайла Толстих («Гіві») пройдуть в п'ятницю, 10 лютого.

Терориста поховають 10 лютого / сайт бойовиків

Про це пише головний інтернет-ресурс донецьких сепаратистів «ДАН» з посиланням на прес-службу адміністрації ватажка «ДНР» Олександра Захарченко.

«Похорон командира батальйону «Сомалі» відбудуться в п'ятницю, 10 лютого», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосЗМІ: "Гіві" підірвали свої ж

Як повідомляв УНІАН, вранці у "ДНР" проінформували про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві".

За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ліквідація "Гіві"
Теги: #ліквідація#Гіві#поховання