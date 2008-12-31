Хто покривав і хто викривав суддю Зварича

Суб’єктами судової влади було зроблено все необхідне для того, щоб забезпечити належні умови для ефективної діяльності правоохоронних органів у розкритті та розслідуванні злочину, у вчиненні якого обвинувачується колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Верховного Суду України (ВСУ).

При цьому зазначається, що здійснення органами СБУ і прокуратури документування оперативно-розшуковими засобами діяльності І.ЗВАРИЧА, проведення обшуків, а також розкриття банківської таємниці та арешт рахунків у банківських установах стали можливими лише внаслідок прийняття відповідних судових рішень.

В той же час, наголошується в коментарі, останнім часом у ЗМІ, зокрема й з подачі деяких державних діячів та інших посадових осіб, поширюється недостовірна інформація щодо позиції керівництва ВСУ, Ради суддів України, усієї суддівської спільноти в оцінці діяльності І.ЗВАРИЧА, яка вводить в оману громадян України. Зокрема, йдеться про те, що: на посаду голови зазначеного суду І.ЗВАРИЧ був призначений Радою суддів; його зникненню сприяло затягування вирішення питання із наданням згоди на його арешт, невчасне і неналежне реагування відповідних суб‘єктів судової влади на вчинене І.ЗВАРИЧЕМ; кримінальну справу за фактом одержання ним хабара закрито Печерським районним судом м.Києва.

У зв‘язку з чим прес-служба ВСУ повідомляє, що на посаду голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА було призначено 20 листопада 2006 року указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА (№ 988/2006) за поданням голови Вищого адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА. За його ж поданням І.ЗВАРИЧУ президентським указом від 4 жовтня 2007 року (№ 946/2007) було присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" - за "вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності та правопорядку, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян". При цьому в поданні О.ПАСЕНЮКА відзначалося, що "за період роботи суддею, головою Львівського апеляційного адміністративного суду ЗВАРИЧ І.С. зарекомендував себе висококваліфікованим юристом, досвідченим, працьовитим і принциповим суддею. До виконання службових обов‘язків ставиться сумлінно і відповідально. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, ділової кваліфікації, вивченням нових законодавчих та нормативних актів", - цитує документ прес-служба ВСУ.

В той же час вона підкреслює, що рішення про звільнення І.ЗВАРИЧА з посади голови Львівського апеляційного адміністративного суду було прийнято 12 грудня 2008 року Радою суддів України на першому ж засіданні, яке відбулося після порушення стосовно нього кримінальної справи та проведення ним прес-конференції у Львові з приводу виявлення правоохоронними органами великих сум коштів за місцем його роботи та проживання. Крім того, Рада суддів як вищий орган суддівського самоврядування одностайно і категорично засудила негідну поведінку І.ЗВАРИЧА й звернулася до Вищої ради юстиції з проханням розглянути питання про звільнення його з посади судді за порушення присяги.

“Слід зазначити, що свою принципову оцінку судді І.ЗВАРИЧУ суддівська спільнота дала ще задовго до порушення стосовно нього кримінальної справи. Це зробив IX з‘їзд суддів України, який таємним голосуванням 14 листопада 2008р. не підтримав пропозицію про обрання І.ЗВАРИЧА членом Ради суддів України”, - повідомляє прес-служба ВСУ.

В той же час вона інформує, що голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО невідкладно (у день надходження – 17 грудня 2008 р.) розглянув, підтримав і вніс на розгляд Верховної Ради України подання Генеральної прокуратури про надання парламентом згоди на затримання та арешт І.ЗВАРИЧА, а наступного дня – 18 грудня – парламент надав таку згоду. Також невідкладно (у день надходження – 22 грудня 2008 р.) Печерський районний суд м. Києва розглянув і задовольнив подання Генеральної прокуратури про обрання щодо обвинуваченого в отриманні хабара І.ЗВАРИЧА запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

“Таким чином, усі рішення суду і посадових осіб судової влади, необхідні для забезпечення розслідування цієї кримінальної справи і застосування до І.ЗВАРИЧА заходів процесуального примусу (затримання і взяття під варту), приймалися максимально оперативно – одразу після надходження відповідних матеріалів від органів досудового слідства”, - наголошує прес-служба.

Водночас вона зазначає, що твердження про "прийняття Печерським районним судом м.Києва рішення про припинення кримінальної справи стосовно судді ЗВАРИЧА" також не відповідають дійсності, оскільки Печерський суд взагалі не розглядав скарг на постанову про порушення кримінальної справи стосовно нього: рішенням першого заступника голови ВСУ Петра ПИЛИПЧУКА за поданням Генпрокуратури було змінено підсудність розгляду скарги – замість Печерського райсуду, до якого звернувся зі скаргою І.ЗВАРИЧ, розгляд цієї справи було визначено одному з місцевих судів Львівської області. За наявною інформацією Шевченківський районний суд м. Львова, який розглядав цю скаргу, 26 грудня 2008 р. прийняв рішення про її відхилення. Таким чином, у кримінальній справі стосовно І.ЗВАРИЧА наразі триває слідство, - інформує прес-служба ВСУ.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні» Президент В.ЮЩЕНКО зазначив, що Печерський районний суд Києва, «який знаходиться далеко від Львова, під тиском народного депутата ПОРТНОВА, який діє за вказівкою прем’єр-міністра», розглядає питання про скасування кримінальної справи проти І.ЗВАРИЧА. У зв’язку з цим Президент висловив обурення тим, яке відношення Печерський райсуд Києва може мати до цієї справи.

17 грудня заступник керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів – керівник Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Секретаріату Президента Іван ЖИЛКА заявив, що голова ВСУ В.ОНОПЕНКО, який допустив корупцію в одному із судів, мав би заявити про свою відставку.

При цьому І.ЖИЛКА наголосив, що В.ОНОПЕНКО – колишній голова Української соціал-демократичної партії – суб`єкта партійного Блоку Юлії Тимошенко, “який за протекцією Ю.ТИМОШЕНКО став фактично на чолі судової системи, проявив гідну подиву толерантність до попередження подібних явищ».

І.ЖИЛКА зазначив, що на сьогодні контроль над судовою системою належить голові Верховного Суду, адже на посаду голови суду призначаються судді лише Радою суддів. При цьому 70% членів Ради суддів займають адміністративні посади в судах.

Довідка УНІАН. 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

15 грудня ЗМІ повідомили, що Управління Служби безпеки України у Львівській області оголосило в розшук суддю І.ЗВАРИЧА, який зник із приватної клініки, де перебував на лікуванні.