Новорічна ніч в Україні буде морозною

1 січня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у північних областях пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме 8-13° морозу, в Карпатах місцями 15-18° морозу; вдень 1-6° морозу, на крайньому півдні близько 0; в Криму вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

2-3 січня також без істотних опадів, лише 2 січня на крайньому півдні, вдень 3 січня в північних областях невеликий сніг, мокрий сніг (в Криму мокрий сніг з дощем, слабка ожеледь). На дорогах ожеледиця. 2 січня на півдні місцями туман.

Температура вночі 2 січня 6-11° морозу, 3 січня в Україні, крім західних областей, зниження до 10-15°, на Лівобережжі місцями 20-23° морозу; вдень 5-10° морозу, на Закарпатті близько 0° (2 січня в південних областях 1-6° морозу, 3 січня у східній половині 9-14° морозу); в Криму 2 січня вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла, 3 січня протягом доби 3-8° морозу, на Південному узбережжі Криму близько 0°.

4-5 січня синоптики також не прогнозують істотних опадів. Температура вночі 7-13° морозу, у східних, місцями центральних областях, Приазов`ї, Карпатах та Прикарпатті 12-18°, при проясненнях до 20-23° морозу; вдень 3-9° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

6-10 січня утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12°морозу, вдень 4-10° морозу; 7 січня можливе посилення морозу вночі до 15-22°, вдень до 8-13°.

Завтра у Києві та області вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.

2-3 січня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень 3 січня очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 2 січня 6-11° морозу, 3 січня зниження до 10-15° морозу; вдень 5-10° морозу.

4-5 січня у столиці та області без істотних опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу.