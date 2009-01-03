Скільки газу входить з Росії до України, і скільки виходить?

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що скорочення поставок природного газу до європейських країн може відбуватися лише з вини Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що на сьогоднішній день забезпечено моніторинг обсягів газу, що входить з Росії до України, а також обсягів газу, який Європа одержує на виході з України.

За його словами, 1 січня Україна одержала від Росії 294 млн. куб. метрів газу, на виході зафіксовано 281 млн. кубометрів. 2 січня було одержано 293 млн. куб. м, на виході – 283.

Враховуючи, що для технологічних потреб з транспортування необхідно використовувати приблизно 21 млн. куб. м газу, для цієї мети використовувався газ з російських поставок і газ з українських сховищ, обсяг якого 1 січня становив 9 млн. куб. м, 2 січня – 11, повідомив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Технологічно і економічно вигідніше в ці дні для технічних потреб брати газ із українських сховищ, але вже через два-три дні транспортування здійснюватиметься повністю за рахунок газу, що надійшов по трубі на східному кордоні. Це позиція наших фахівців НАК «Нафтогаз України». І з нею абсолютно згодні всі іноземні фахівці», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що в перші дні січня українська делегація, яка за дорученням Президента і прем`єр-міністра відвідала ряд країн ЄС, на основі документів довела європейським одержувачам газу, що Україна в повному обсягу виконує свої зобов`язання з транспортування газу, і ці докази були сприйняті представниками країн – імпортерів російського газу.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що розподіл газу, що транспортується до Європи, безпосередньо країнам-одержувачам перебуває в абсолютній компетенції російської сторони.