У житловому будинку Києва стався вибух: є потерпілі

11:42, 05 січня 2009
Суспільство
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НП в Дарницькому районі

У неділю, 4 січня, в 01:29 у триповерховому приватному житловому будинку в Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон.

В результаті вибуху постраждали двоє охоронців будівлі. Їх довелося витягувати з-під завалів будинку. Постраждалими виявилися жителі Житомирщини, батько і син 1957 і  1980 року народження.  На момент вибуху робітники спали в одній з кімнат будинку. Стан потерпілих з`ясовується. Стало відомо, що батько знаходиться у важкому стані, у нього 80 % опіків тіла.

Потерпілих госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги.

Як повідомили  в прес-службі МНС, вибух частково пошкодив конструкції будинку на площі 35 кв м.

Причина вибуху встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.

Кияни.обоз

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