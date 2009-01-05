У житловому будинку Києва стався вибух: є потерпілі

У неділю, 4 січня, в 01:29 у триповерховому приватному житловому будинку в Дарницькому районі Києва вибухнув газовий балон.

В результаті вибуху постраждали двоє охоронців будівлі. Їх довелося витягувати з-під завалів будинку. Постраждалими виявилися жителі Житомирщини, батько і син 1957 і 1980 року народження. На момент вибуху робітники спали в одній з кімнат будинку. Стан потерпілих з`ясовується. Стало відомо, що батько знаходиться у важкому стані, у нього 80 % опіків тіла.

Потерпілих госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги.

Як повідомили в прес-службі МНС, вибух частково пошкодив конструкції будинку на площі 35 кв м.

Причина вибуху встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.

Кияни.обоз