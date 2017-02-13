У Львові активісти на кошти Норвегії навчають ветеранів АТО, як стати підприємцями

Безкоштовне тримісячне навчання зможуть пройти до 30 осіб. Про це Zaxid.net повідомив координатор ГО «Західноукраїнська ініціативна група» Костянтин Левченко.

За його інформацією, майбутнім підприємцям викладатимуть основи менеджменту, маркетингу, управління персоналом, юридичні аспекти ведення підприємницької діяльності. Дисципліни викладатимуть фахівці-практики. Після цього учасники навчання матимуть можливість попрацювати над власними проектами.

Костянтин Левченко зазначив, що такий освітній курс проводять вдруге. Із 30 осіб, які навчалися восени, близько 30% вирішили стати підприємцями. Зокрема, один з учасників започаткував випуск футболок із петриківським розписом, інший запустив фотостудію, а ще один готується відкрити кафе.

Крім того, у національному університеті «Львівська Політехніка» у середу, 1 лютого, розпочнеться черговий курс перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців Збройних сил та членів їх сімей, за програмою «Англійська мова та цифрові комунікації».

«Під час курсу слухачі отримують знання, необхідні для роботи інтернет-маркетологом, а це зараз затребувана спеціальність», – зазначив Костянтин Левченко. Він уточнив, що з 19 вересня до 22 грудня 2016 року цей курс у Львові пройшли 40 колишніх військовослужбовців.

Загалом цей проект реалізується за кошти, надані Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія у співпраці із 16 вищими навчальними закладами в Україні.