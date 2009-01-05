Завтра в Україні буде до 25° морозу

Завтра вночі в Україні буде до 20° морозу, вдень – до 15°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 6 січня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в західних областях вночі невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вранці та вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, при проясненнях місцями до 25° морозу, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті, в Криму і на півдні Одещини вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

7-8 січня в Україні мінлива хмарність. 7 січня без істотних опадів, 8 січня в Україні, крім східних областей, невеликий сніг, мокрий сніг, на крайньому півдні з дощем. Вітер 7 січня змінних напрямків, 3-8 м/с, 8 січня південно-західний та західний, 7-12 м/с. 7 січня утримається дуже холодна погода з температурою вночі 15-20° (у східних, місцями в центральних, Сумській та Запорізькій області 21-26° морозу), вдень 6-11° морозу, на сході до 17° морозу; лише в західній частині та на крайньому півдні вночі близько 10° морозу, вдень 3-8° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла). 8 січня в Україні, починаючи з західних та північних областей, відчутне послаблення морозу (вдень на півдні підвищення температури до 4° морозу - 1° тепла, в Криму до 2-7° тепла).

9-10 січня в Україні невеликий сніг, лише 9 січня у західних та південних областях без істотних опадів. Температура 9 січня вночі 11-17°, вдень 4-10° морозу; на півдні вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу; на півдні Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-5°тепла; 8 січня підвищення температури на 2-5°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу; по області вночі 15-20° морозу, вдень 10-15° морозу.

7-8 січня у столичному регіоні мінлива хмарність. 7 січня утримається дуже холодна погода без істотних опадів, температура вночі 15-20°, вдень 6-11° морозу (у Києві вночі 16-18°, вдень 7-9° морозу), вітер південний, 3-8 м/с; 8 січня невеликий сніг, мокрий сніг, температура вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу (у Києві вночі 7-9°, вдень 4-6° морозу), вітер західний, 7-12 м/с.

9-10 січня на Київщині пройде невеликий сніг, лише вночі 9 січня без істотних опадів. Температура 9 січня вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу; 8 січня підвищення температури на 2-5°.