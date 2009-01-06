Кінокритики США назвали кращі фільми року

Американське Національне товариство кінокритиків назвало анімаційну картину «Вальс з Баширом» кращою кінороботою 2008 року. Цей документальний фільм, створений ізраїльським режисером Арі Фольманом, є спробою художнього осмислення подій Ліванської війни 1982 року. У створенні фільму брали участь люди, які воювали на тій війні разом з Фольманом, вони ж озвучили у фільмі самих себе. Призів за кращу режисуру і кращий сценарій був удостоєний режисер і сценарист фільму «Безтурботна» Майк Лі. Салі Гоукінс, яка зіграла у фільмі головну роль, одержала нагороду за кращу жіночу роль; приз за кращу чоловічу роль отримав Шон Пенн, який зіграв у фільмі «Гарві Мілк».

Радіо Свобода