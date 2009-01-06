450 доларів за газ стануть шоком для економіки України - експерт

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій уже на перший квартал цього року прогнозує проблеми з виконанням державного бюджету. Раніше міністерство фінансів України заявило про перевиконання держбюджету минулого року.

Успіх минулорічного бюджету, на думку директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря Бураковського, пояснюється активністю української економіки передкризового часу. «Це і зростання валового внутрішнього продукту, і доходи підприємств. Незважаючи на різні проблеми, банки також завершили минулий рік з позитивними показниками», - зауважив експерт. Водночас економіст прогнозує, що вже в першому ж кварталі цього року продовжиться гальмування економіки. На його думку, виконання бюджету стикнеться з великою кількістю проблем. Справжнім шоком для економіки держави, як вважає Бураковський, стала б запропонована Газпромом ціна російського газу в 450 доларів за тисячу кубометрів.

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